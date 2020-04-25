Чернобыль в огне: какие достопримечательности в Зоне отчуждения мы уже потеряли

За последние годы Чернобыль стал, без преувеличения, магнитом для туристов со всего мира. Пока же на пути поездок сюда стоят два фактора: пандемия и масштабные лесные пожары. Почему последние продолжаются нетипично долго, когда огонь стихнет и какие достопримечательности мы уже потеряли из-за стихии?

Ущерб от пожаров?

По данным Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО), ущерб уже оценивают в десятки миллионов гривен. По предварительным оценкам в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, по состоянию на 23 апреля пострадало 11,5 тысяч гектаров – примерно 5% всей территории заповедника.

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Тут же сообщили, что влияние пожаров на животный мир теперь точно исследовать невозможно. Однако вероятные риски уже отметить можно:

Земноводные и пресмыкающиеся – риски низкие (большинство животных еще были не активные и в тайниках).

Птицы – риски тоже низкие, они легко избегают гибели от огня. Раннегнездовые виды (ворон, орлан-белохвост) имеют гнезда, расположенные высоко на деревьях, и от огня не должны пострадать.

Млекопитающие – риски минимальные (еще нет молодняка). Они достаточно эффективно могут спрятаться от огня в норках или убежать. Возможна гибель части местной популяции ежей и волчков, которые в это время могли находиться в наземных тайниках. Также, очевидно, уничтожен огнем первый выводок зайцев.

Уничтожение сухой растительности и кратковременное отсутствие пищи для травоядных не должно стать причиной их гибели, отмечают ученые. Животные приспособились к подобным обстоятельствам и могут совершать непродолжительные миграции на неподоженную территорию. Например, стадо лошадей Пржевальского зафиксировали возле промышленной зоны ЧАЭС. По прогнозам специалистов, через месяц они вернутся к своим обычным пастбищам.



Лошади Пржевальского возле ЧАЭС / Фото Денис Вишневский

Кроме того, по информации Forbes, длительные лесные пожары в зоне отчуждения уничтожили около 30% туристических достопримечательностей.

Самой большой потерей для туризма является бывший советский молодежный лагерь "Изумрудное" – ряд живописных деревянных домов в лесу. В этом лагере жили первые ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. Кроме того, несколько заброшенных сел в зоне отчуждения вокруг Чернобыля полностью сгорели.

Знаменитый диспетчерский пункт четвертого реактора АЭС, сама станция и город Припять остались невредимыми.

Почему нынешние пожары – такие длительные и масштабные?

Нынешняя стихия, по словам экспертов, является вероятно самой большой со времени Чернобыльской катастрофы. Можно сравнить разве что с пожарами в начале 90-х-когда там не было должного контроля за лесами, тогда тоже выгорели тысячи гектаров леса и до сих пор они не везде восстановлены.

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Как пояснил в комментарии сайту 24 канала эколог Александр Соколенко, к такой ситуации привело стечение ряда факторов:

аномально теплая зима (фактически отсутствие снега и осадков);

аномально сухая весна;

умышленные поджоги.

Так, в течение зимы не скапливался снег и не промерзал грунт, как обычно, а в марте-апреле началась весенняя засуха. Соответственно, ландшафты пересохли. Ведь, как правило, прошлогодняя растительность в этот период влажная (тает снег), соответственно – все это наводняется и становится непригодным для горения. В этом году такого не было, все сухое – грунт в том числе.

В условиях, когда растет температура, наступает ветреная погода и появляется человек, который поджигает, все это очень быстро горит и почти не поддается тушению. Это физически очень сложно сделать прежде всего из-за больших площадей воспламенения и быстрого распространения, если ветер,

– пояснил специалист.

Как предотвратить подобные пожары в будущем?

Как объясняет Александр Соколенко, чтобы предотвратить эти пожары, можно было бы усилить контроль за Чернобыльской зоной – чтобы там не было вообще посторонних лиц, которые и подожгли траву. И второе – устройство противопожарных разрывов еще два месяца назад. Если территория имеет разрывы, через которые огонь не может переходить на другие участки, там по крайней мере легче локализовать возгорание.

Кроме того, есть важный аспект: мы живем в период климатических изменений. И эти процессы, рост температуры с меньшим количеством осадков, являются фактически необратимыми на сегодня. Поэтому, по словам эксперта, надо думать наперед, каким образом защитить природные ландшафты от подобных пожаров:

"Мы не избежим поджогов. Как показывает мировой опыт, в любой стране, какой бы она не была богатой, а жители – законопослушными, пожары происходят, если наступает засушливая погода. Та же Австралия в начале года".



Такие пожары будут возникать и в дальнейшем, если не принять меры / Фото ГСЧС

Здесь нужно реформировать полностью лесную отрасль в Украине, менять лесные культуры. Например, хвойные насаждения на лиственные. Потому что эти пожары прежде всего охватывают монокультурные сосновые насаждения. И такие леса вспыхивают, как спички – кора сосны является очень горючей, ветер переносит огонь на другие деревья и это становится стихийным бедствием.

Лиственные культуры являются более пожаробезопасными и сейчас мы четко это видим. На участках, где, например, самосевом росла береза, осина, остальные лиственные породы – сосна тоже, но не сплошь – все пожары были низовыми (горела трава). Значительный вред для таких массивов от пожаров нет.

Сегодня все подходы к лесоводству у нас еще советские, как было 50 лет назад. Но мы должны учитывать, что меняется климат. И что дальше мы будем просто наблюдать, тем больше будет таких случаев, как в Чернобыльской зоне сейчас,

– говорит Александр Соколенко.

Штрафы на самом деле тоже действуют – если они большие и есть неотвратимость наказания. То есть нарушителей задерживают, они платят деньги попадают за решетку – в зависимости от ущерба, нанесенного государству и окружающей среде.

Сколько времени нужно на восстановление?

Здесь зависит от того, какие повреждения получили насаждения – сейчас это точно неизвестно, ведь пожары продолжаются. На самом деле потенциал для восстановления и сохранения на сегодня есть, по словам эколога.

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Если это был низовой пожар (горела трава), то в принципе, с наступлением дождливой погоды, за месяц-полтора эта территория фактически не будет отличаться от того, что мы видели в прошлом году. Покроется новой травой, деревья будут зелеными.

Если говорить про верховые пожары в сосняках, то это совсем другая история. Потому что, например, соснам, которые сгорели, около 40-50 лет. На таких участках есть два варианта:

просто их убрать и оставить на естественное восстановление (территория постепенно будет зарастать лиственными деревьями, самосевом);

восстанавливать леса уже весной и летом, но желательно уже не создавать монокультуры (по указанным выше причинам).

Если, например, 50-летний лес сгорел, то надо 50 лет подождать, чтобы достичь такого же состояния этого участка.

Есть ли опасность увеличения уровня радиации в окружающих регионах?

Об увеличении уровня радиации речь пока не идет. Так же, как и нет никаких научных доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что прошедшие пожары в Зоне отчуждения приводили к выбросу радиоактивных облаков.

Так, исследовательская поисковая сеть Bellingcat опровергает сообщения некоторых СМИ, которые отмечали, что радиация из зоны отчуждения может распространяться через густой дым от горящих деревьев. Также исследователи назвали ложным утверждение про "высокий уровень излучения" в "заброшенном хранилище ядерных отходов".

Когда огонь стихнет?

Все зависит от того, какая будет погода. И в ближайшие дни в Чернобыльской зоне прогнозируют небольшие дожди.

Если осадки выпадут совсем незначительные, то ничего не изменится. Но, если будет умеренный дождь (на уровне более половины месячной нормы) – это существенно улучшит ситуацию с локализацией и тушением. Возможно, удастся и полностью ликвидировать эти очаги,

– пояснил Александр Соколенко.

Однако, если есть возгорания на торфяниках, а их там немало, то даже сильный дождь это не остановит. Торфяники горят, пока не выгорят – это может длиться месяцами или даже годами. Если серьезное возгорание, его можно разве что затопить.

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