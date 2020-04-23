В августе все может повториться, – депутат про масштабный пожар в Чернобыле

В Чернобыльской зоне до сих пор не локализованы 3 очага огня. Такая ситуация в Зоне отчуждения повторяется из года в год, поэтому правительство должно разработать стратегию по предупреждению и ликвидации последствий пожаров.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучила народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Леся Василевская. Она пояснила, что такая стратегия должна планироваться на десятилетия вперед с соответствующим бюджетным обеспечением.

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По ее словам, точных данных про ущерб от пожара в Чернобыле пока нет.

"Я слышала про приблизительные подсчеты в размере 25 миллионов гривен. Однако я не совсем понимаю откуда эта сумма, ведь Госагенство по зоне отчуждения еще не подсчитало сумму убытков, от ГСЧС тоже такой информации нету. Я уверена, что эта сумма будет значительно превышать 25 миллионов гривен", – отметила она.

Василевская рассказала, что Украина должна знать масштаб ущерба, который ударил по Естественному фонду Украины, чтобы понимать, где взять деньги сейчас и на будущее.

Ведь те пожары, которые происходят последние три недели, – это еще не конец этой истории. По прогнозам, можно ожидать, что подобная ситуация может повториться в августе этого года,

– добавила депутат.

Комментарий Леси Василевской по пожарам в Чернобыльской зоне: видео

Какая сейчас ситуация в Чернобыле?По состоянию на 23 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор не локализованы 3 очага тления древесины. Кроме того, продолжают дымить и торфяники. Спасатели пытаются взять ситуацию под контроль, над этим работают более тысячи пожарных и почти триста единиц техники, а еще – 3 вертолета и самолеты, которые сбрасывают воду на очаги тления.