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      В августе все может повториться, – депутат про масштабный пожар в Чернобыле

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      Пожары в Чернобыле / ГСЧС

      В Чернобыльской зоне до сих пор не локализованы 3 очага огня. Такая ситуация в Зоне отчуждения повторяется из года в год, поэтому правительство должно разработать стратегию по предупреждению и ликвидации последствий пожаров.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучила народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Леся Василевская. Она пояснила, что такая стратегия должна планироваться на десятилетия вперед с соответствующим бюджетным обеспечением.

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      По ее словам, точных данных про ущерб от пожара в Чернобыле пока нет.

      "Я слышала про приблизительные подсчеты в размере 25 миллионов гривен. Однако я не совсем понимаю откуда эта сумма, ведь Госагенство по зоне отчуждения еще не подсчитало сумму убытков, от ГСЧС тоже такой информации нету. Я уверена, что эта сумма будет значительно превышать 25 миллионов гривен", – отметила она.

      Василевская рассказала, что Украина должна знать масштаб ущерба, который ударил по Естественному фонду Украины, чтобы понимать, где взять деньги сейчас и на будущее.

      Ведь те пожары, которые происходят последние три недели, – это еще не конец этой истории. По прогнозам, можно ожидать, что подобная ситуация может повториться в августе этого года,
      – добавила депутат.

      Комментарий Леси Василевской по пожарам в Чернобыльской зоне: видео

      Какая сейчас ситуация в Чернобыле?По состоянию на 23 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор не локализованы 3 очага тления древесины. Кроме того, продолжают дымить и торфяники. Спасатели пытаются взять ситуацию под контроль, над этим работают более тысячи пожарных и почти триста единиц техники, а еще – 3 вертолета и самолеты, которые сбрасывают воду на очаги тления.

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Деньги ГСЧС Пожар Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль
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