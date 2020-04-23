У серпні все може повторитись, – депутатка про масштабну пожежу у Чорнобилі

У Чорнобильській зоні досі не локалізували 3 осередки вогню. Така ситуація в Зоні відчуження повторюється з року в рік, а тому уряд має розробити стратегію щодо попередження та подолання наслідків пожеж.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила народна депутатка та членкиня комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Леся Василевська. Вона пояснила, що така стратегія має плануватись на десятиліття вперед з відповідним бюджетним забезпеченням.

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За її словами, точних даних про збитки від пожежі в Чорнобилі наразі немає.

"Я чула про приблизні підрахунки в розмірі 25 мільйонів гривень. Однак я не зовсім розумію звідки ця сума, адже Держагенство зі зони відчуження ще не підрахували суму збитків, від ДСНС теж такої інформації нема. Я впевнена, що ця сума буде значно перевищувати 25 мільйонів гривень", – зазначила вона.

Василеська розповіла, що Україна має знати масштаб збитків, який вдарив по Природному фонду України, аби розуміти, де взяти гроші зараз і на майбутнє.

Адже ті пожежі, які відбуваються останні три тижні, – це ще не кінець цієї історії. За прогнозами, можна очікувати, що подібна ситуація може повторитись в серпні цього року,

– додала депутатка.

Коментар Лесі Василеської щодо пожеж у Чорнобильській зоні: відео

Яка зараз ситуація в Чорнобилі? Станом на 23 квітня у Чорнобильській зоні досі не локалізували 3 осередки тління деревини. Окрім того, продовжують диміти і торфовища. Рятувальники намагаються взяти ситуацію під контроль, над цим працюють понад тисяча пожежників та майже триста одиниць техніки, а ще – 3 вертольоти та літаки, які скидають воду на осередки тління.