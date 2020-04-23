16:21
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У серпні все може повторитись, – депутатка про масштабну пожежу у Чорнобилі

      - Читать новость на русском
      Пожежі у Чорнобилі / ДСНС

      У Чорнобильській зоні досі не локалізували 3 осередки вогню. Така ситуація в Зоні відчуження повторюється з року в рік, а тому уряд має розробити стратегію щодо попередження та подолання наслідків пожеж.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила народна депутатка та членкиня комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Леся Василевська. Вона пояснила, що така стратегія має плануватись на десятиліття вперед з відповідним бюджетним забезпеченням.

      Більше про це Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники гасять три осередки вогню – фото і відео

      За її словами, точних даних про збитки від пожежі в Чорнобилі наразі немає. 

      "Я чула про приблизні підрахунки в розмірі 25 мільйонів гривень. Однак я не зовсім розумію звідки ця сума, адже Держагенство зі зони відчуження ще не підрахували суму збитків, від ДСНС теж такої інформації нема. Я впевнена, що ця сума буде значно перевищувати 25 мільйонів гривень", – зазначила вона.

      Василеська розповіла, що Україна має знати масштаб збитків, який вдарив по Природному фонду України, аби розуміти, де взяти гроші зараз і на майбутнє.

      Адже ті пожежі, які відбуваються останні три тижні, – це ще не кінець цієї історії. За прогнозами, можна очікувати, що подібна ситуація може повторитись в серпні цього року,
      – додала депутатка.

      Коментар Лесі Василеської щодо пожеж у Чорнобильській зоні: відео

      Яка зараз ситуація в Чорнобилі? Станом на 23 квітня у Чорнобильській зоні досі не локалізували 3 осередки тління деревини. Окрім того, продовжують диміти і торфовища. Рятувальники намагаються взяти ситуацію під контроль, над цим працюють понад тисяча пожежників та майже триста одиниць техніки, а ще – 3 вертольоти та літаки, які скидають воду на осередки тління.

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Гроші ДСНС Пожежа Пожежа в Чорнобильській зоні Чорнобиль
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза
      сьогодні , 15:00 Постріл Коломойського в Україну, або Які наслідки матиме законопроєкт про НАБУ
      Ярослав Юрчишин