Много российских солдат осознали, на какое подлое преступление против Украины толкнул их кремль. Они присоединились к рядам ВСУ, чтобы помочь нам одолеть российских оккупантов, а затем они пообещали взяться и за путинский режим.

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Новый закон россиян об измене

Российские депутаты очень испугались того, что бойцы легиона "Свобода России" не просто одолеют оккупантов, а потом еще и придут за их головами. Поскольку количество бойцов легиона начало быстро расти, они решили запугать их ответственностью за "государственную измену". Они уже приняли закон, вводящий уголовную ответственность за участие в боевых действиях, участие в которых принимает россия, не на стороне оккупантов.

Уважаемые читатели! Написание слова "россия" с маленькой буквы – это не ошибка, а позиция редакции по отношению к оккупантам и захватчикам, которые ежедневно совершают преступления против Украины и украинцев.

Депутаты россии угрожают всем, кто перейдет на сторону ВСУ, 20 годами заключения. По их мнению, все бойцы легиона "Свобода России" вот так возьмут и добровольно придут сдаваться в руки оккупантов.

Деятельность против российской армии во время войны без признаков "государственной измены" российские депутаты решили наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет и штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также в законопроекте предусмотрена ответственность за шпионаж (от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей) и призывы к деятельности, направленной против России (штраф от 100 до 500 тысяч рублей).

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