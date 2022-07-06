Багато російських солдатів усвідомили, на який підлий злочин проти України штовхнув їх Кремль. Вони приєдналися до лав ЗСУ, щоб допомогти нам здолати російських окупантів, а потім вони пообіцяли взятися й за путінський режим.
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Новий закон росіян про зраду
Російські депутати дуже злякалися того, що бійці легіону "Свобода Росії" не просто здолають окупантів, а потім й прийдуть по їхні голови. Оскільки кількість бійців легіону почала швидко зростати, вони вирішили залякати їх відповідальністю за "державну зраду". Вони вже прийняли закон, який вводить кримінальну відповідальність за участь у бойових діях, участь в яких бере росія, не на боці окупантів.
Депутати росії погрожують усім, хто перейде на бік ЗСУ, 20 роками ув'язнення. На їхню думку, усі бійці легіону "Свобода Росії" ось так візьмуть й добровільно прийдуть здаватися в руки окупантів.
Діяльність проти російської армії у час війни без ознак "державної зради" російські депутати вирішили карати позбавленням волі на строк від 8 до 12 років та штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів.
Також у законопроєкті передбачена відповідальність за шпигунство (від 3 до 8 років позбавлення волі зі штрафом до 1 мільйона рублів) та заклики до діяльності, яка спрямована проти росії (штраф від 100 до 500 тисяч рублів).
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