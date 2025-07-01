Ликвидировали "ахматовцев": российские добровольцы прорвались на 30 километров в тыл оккупантов

Накануне диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" проникла более чем на 30 километров вглубь временно оккупированных территорий. В результате подрыва служебного автомобиля, предварительно, ликвидированы бойцы "Ахмат".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Легион "Свобода России".

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Что известно об операции российских добровольцев на оккупированных территориях?

Российские добровольцы проникли в тыл врага 17 июля. Их целью была деморализация агрессора, а также уничтожение предателей ичкерийского народа из подразделения "Ахмат".

В результате точечного подрыва служебного автомобиля предварительно уничтожены трое "ахматовцев". Дополнительно зафиксированы данные о логистике, технику и командные пункты врага,

– заявили в Легионе "Свобода России".

Также добавили, что легионеры уже находятся на безопасной территории. Поэтому можно с уверенностью заявить об успехе операции. К слову, на обнародованном видео уточнено, что ее провели на оккупированных территориях Запорожской области.

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Как Легион "Свобода России" зашел в тыл оккупантов: смотрите видео