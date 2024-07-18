Диверсия была выполнена бойцами легиона в Пермском крае России. Заметим, что техника располагалась на территории военного аэродрома "Большое Савино".
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Какова цель таких диверсий
Видео с операции по уничтожению российской техники было опубликовано 17 июля на Youtube-канале подразделения. В видеозаписи бойцы отметили, что сожженная техника теперь не сможет поехать на фронт и не будет использоваться для перевозки российских военных.
Теперь техника не поедет на фронт и не повезет россиян погибать за больные идеи кремлевского карлика. Спасибо настоящим патриотам своей родины. Далее – больше,
– говорится в сообщении легиона.
Уничтожение российской техники в Перми: смотрите видео
Легион "Свобода России" поблагодарил своих бойцов в России за их вклад в борьбу с оккупационными войсками, отметив, что уничтожение техники на территории России предотвращает ее использование на фронте.
"Пока наши дроны и арта уничтожают технику на поле боя, вы не даете ей доехать даже до линии боевого соприкосновения. Передаем каждому бойцу сопротивления благодарность и поддержку от легионеров! Будьте храбрыми и продолжайте – только вместе победим", – отметили представители легиона.