Диверсія була виконана бійцями легіону в Пермському краї Росії. Зауважимо, що техніка розташовувалася на території військового аеродрому Велике Савино.

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Яка ціль таких диверсій

Відео з операції по знищенню російської техніки було опубліковано 17 липня на Youtube-каналі підрозділу. У відеозаписі бійці зазначили, що спалена техніка тепер не зможе поїхати на фронт і не буде використовуватися для перевезення російських військових.

Тепер техніка не поїде на фронт і не повезе росіян гинути за хворі ідеї кремлівського карлика. Дякую справжнім патріотам своєї батьківщини. Далі – більше,

– мовиться в повідомленні Легіону.

Знищення російської техніки в Пермі: дивіться відео

Легіон "Свобода Росії" подякував своїм бійцям у Росії за їхній внесок у боротьбу з окупаційними військами, відзначивши, що знищення техніки на території Росії запобігає її використанню на фронті.

"Поки наші дрони та арта знищують техніку на полі бою, ви не даєте їй доїхати навіть до лінії бойового зіткнення. Передаємо кожному бійцю спротиву подяку та підтримку від легіонерів! Будьте хоробрими і продовжуйте – тільки разом переможемо", – зазначили представники Легіону.