В Киеве попрощались с российским добровольцем из "Свободы России" Ильдаром "Ганди" Дадиным
В Киеве состоялось прощание с российским добровольцем спецподразделения ГУР "Легион "Свобода России"" Ильдаром Дадиным, известным по позывному "Ганди".
Об этом сообщило ГУР.
Как проходило прощание с Ильдаром "Ганди"?
Прах бойца похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. Он стал первым российским добровольцем, которого почтили на этом месте. Дадин погиб в бою на Харьковщине в 2024 году.
Ильдар был известным противником кремлевского режима. В России его осудили за участие в протестах – он стал одним из первых, кого наказали по статье о "неоднократных нарушениях правил проведения митингов". Во время заключения подвергся пыткам.
После начала полномасштабного вторжения он выехал из России и присоединился к украинским Силам обороны. Участвовал в боевых действиях на разных направлениях, в частности на Харьковщине и вблизи Курской области.
Свой последний бой доброволец принял, когда пытался помочь раненому собрату.
Те, кто служил рядом с ним, вспоминают "Ганди" как принципиального и преданного идее свободы воина – человека с пацифистскими убеждениями, который сознательно взял в руки оружие, чтобы противостоять агрессии.
Проститься с бойцом пришли его собратья, родные и друзья, чтобы отдать дань уважения его жизни и борьбе.
