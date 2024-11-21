24 Канал со ссылкой на Легион "Свобода России" расскажет детали. Подкаст вооруженной оппозиции "Сопротивление.ФМ" доступен на YouTube, Apple Podcasts и Spotify.

Смотрите также В России тысячи партизан: в легионе "Свобода России" назвали их роль

"Я поджег корабль и попал сюда, в Украину"

Новый проект посвящен всем аспектам сопротивления внутри России. В первом выпуске в гости пригласили Романа Попкова – основателя движения "Роспартизан". Роман сидел в тюрьме "Бутырка", в России его обвиняют в организации теракта.

Постоянными участниками подкаста являются такие легионеры:

Гога, который поджег малый ракетный корабль "Серпухов";

Сильвер, который подорвал комбата-мясника;

Эрик, который вывел двух украинских десантников из тыла российских войск,

Севен – известный в Москве подпольщик и координатор Сопротивления Легиона.



Участники подкаста "Сопротивление.ФМ" / Скриншот 24 Канала

У всех разный опыт – кто-то служил в российской армии и перешел линию боестолкновения, кто-то нет. Но каждый по-своему интересен.

Легионеры понимают, что их видеопродукт будет смотреть враг. Несмотря на это, только Севен был в маске. "Свобода России" призывает связываться с ними через телеграм-каналы. Конечно, им пишут и фээсбэшники, и психически неустойчивые люди, поэтому проверка отнимает много времени.

Те, кто действительно хочет попасть в движение сопротивления, должны проявить терпение. Потом будут мини-задания – например, нарисовать граффити "РПЦ за убийц".

Не обо всем можно рассказать. Более того, есть определенные партизанские группы, не представленные в интернете. Можно работать и самостоятельно, для этого необязательно иметь какие-то супернавыки. Сопротивление – это не всегда подложить бомбу, часто это информационная борьба и разведка.

На территории России и на оккупированных территориях действуют партизаны. В частности, движение "Роспартизан" взорвало газопровод в Крыму. Его основатель Роман Попков считает, что сторонников Путина следует уничтожать физически, а пропагандисты несут такую же ответственность, как и генералы.

Важно! Чтобы вступить в Легион "Свобода России", пишите в телеграм-бот.