24 Канал з посиланням на Легіон "Свобода Росії" розповість деталі. Подкаст збройної опозиції "Сопротивление.ФМ" доступний на YouTube, Apple Podcasts и Spotify.

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"Я підпалив корабель і потрапив сюди, в Україну"

Новий проєкт присвячений усім аспектам опору всередині Росії. У першому випуску в гості запросили Романа Попкова – засновника руху "Роспартизан". Роман сидів у тюрмі "Бутирка", у Росії його звинувачують в організації теракту.

Постійними учасниками подкасту є такі легіонери:

Гога, який підпалив малий ракетний корабель "Серпухов";

Сільвер, який підірвав комбата-м'ясника;

Ерік, який вивів двох українських десантників з тилу російських військ,

Севен – відомий у Москві підпільник та координатор Опору Легіону.



Учасники подкасту "Сопротивление.ФМ" / Скриншот 24 Каналу

У всіх різний досвід – хтось служив у російській армії і перейшов лінію боєзіткнення, хтось ні. Але кожен по-своєму цікавий.

Легіонери розуміють, що їхній відеопродукт дивитиметься ворог. Попри це, тільки Севен був у масці. "Свобода Росії" закликає зв'язуватися з ними через телеграм-канали. Звісно, їм пишуть і феесбешники, і психічно нестійкі люди, тож перевірка забирає багато часу.

Ті, хто справді хоче потрапити в рух опору, мають проявити терплячість. Відтак будуть мінізавдання – наприклад, намалювати графіті "РПЦ за убивць".

Не про все можна розповісти. Ба більше, є певні партизанські групи, не представлені в інтернеті. Можна працювати і самостійно, для цього необов'язково мати якісь супернавички. Спротив – це не завжди підкласти бомбу, часто це інформаційна боротьба та розвідка.

На території Росії та на окупованих територіях діють партизани. Зокрема, рух "Роспартизан" підірвав газопровід у Криму. Його засновник Роман Попков вважає, що прибічників Путіна слід знищувати фізично, а пропагандисти несуть таку ж відповідальність, як і генерали.

Важливо! Щоб вступити в Легіон "Свобода Росії", пишіть у телеграм-бот.