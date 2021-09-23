Верховная Рада Украины призывает парламенты других стран и международные организации дать оценку незаконному голосованию на оккупированных Россией украинских территориях. Также – привлечению к участию в выборах граждан Украины, которым незаконно выдали российские паспорта.
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И, как мне кажется, международное сообщество не может просто так закрыть глаза на эти "выборы". Если разложить все шаги, совершенные Кремлем для организации и проведения этого голосования, буквально в каждой детали можно увидеть прямое нарушение международного права.
Результаты "выборов" призвали не признавать
Европа, похоже, решила не стоять в стороне. Самая большая фракция Европарламента Европейская народная партия, призывает ЕС не признавать результаты российских выборов в Госдуму.
Евродепутаты настаивают, что репрессии против оппозиции, которые Кремль развернул в преддверии голосования, буквально лишили россиян выбора. Ведь кандидатов, за которых часть жителей России хотела бы проголосовать – просто не допустили к участию. Через уголовные дела и обвинения в экстремизме их просто выдавили из страны.
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Отдельно евродепутаты отмечают недопуск международных наблюдателей и как следствие – масштабные фальсификации. Европейская народная партия утверждает, что проведение парламентских выборов в России полностью противоречит демократическим процессам, а потому считать состав новой Госдумы легитимным – просто невозможно.
Хельсинская Комиссия США пошла еще дальше. Она опубликовала свои выводы, по-поводу "так называемых выборов" в России. В США также отметили массовые нарушения с:
- недопуском кандидатов;
- вбросом бюллетеней;
- манипуляцией итогами голосования.
Масштаб кремлевских махинаций был настолько велик, что эти выборы в Госдуму России комиссия назвала рекордными и вопиющими по уровню фальсификаций.
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Положение Путина – плачевное
Хельсинская комиссия также обратила внимание на плачевное положение Владимира Путина в этом действе.
Наряду с депутатами Европарламента, члены комиссии также сошлись во мнении, что такие масштабы фальсификаций и репрессий против своих оппонентов, свидетельствуют об одном – популярность, а следствие и легитимность Владимира Путина постепенно сходит на нет.
Вот и выходит, что после будущих президентских выборов россияне останутся с нелегитимным парламентом, который будет поддерживать нелегитимного президента и наоборот.
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Однако это уже их проблемы. Украине же стоит и дальше сосредотачивать внимание международного сообщества на преступлениях, которые совершает российский режим во главе с Владимиром Путиным.
Ведь для главы Кремля очень важно чувствовать себя полноценным участником международных отношений, серьезным игроком. Однако опыт Лукашенко и ситуация с выборами в Госдуму показывают, что все идет к тому, что совсем скоро мир будет относиться к российской верхушке скорее как к незаконным узурпаторам, чем полноценному правительству.