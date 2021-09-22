Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от "Слуга народа" Виталий Безгин. По его словам, Украина сейчас обратила внимание мирового сообщества на незаконное "голосование" на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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Безгин: Крымская платформа должна стать движущей силой

Сейчас, по словам Безгина, в положительном смысле может радовать позиция стратегических партнеров, таких как Грузия и Турция, которые уже дали свою оценку по поводу российских "выборов".

Ожидают, что это станет еще одним толчком, который консолидирует усилия по поводу признания Госдумы России соответствующего созыва абсолютно нелегитимным органом.

Справка. Ряд стран мира заявили, что не признают результаты выборов России на оккупированных территориях Украины. В частности, в МИД Турции отметили, что поддерживают территориальную целостность Украины.

В Евросоюзе в вопросе "выборов" в Госдуму освещают в основном массовые фальсификации и манипуляции по избирательному законодательству. В случае Украины речь идет об оккупированных территориях и их жителей, подчеркнул депутат.

Это (вопрос "выборов" России – 24 канал) уже звучит на площадках ЕС. Думаю, ключевой и движущей силой в этом контексте должна стать Крымская платформа

– сказал Виталий Безгин.

Россиян может ожидать отсечения от международных процессов

По словам Виталия Безгина, ситуация вокруг незаконного голосования на "выборах" в Госдуму существенно осложнит переговорную позицию и вообще участие России в многосторонних отношениях.

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С точки зрения коммуникации, это может существенно ударить на российской позиции на территории Европы, сказал политик. Однако у России есть другие рычаги влияния. В частности, шантаж по энергоресурсам – газовый шантаж будет достаточно сильной картой в переговорах.

Виталий Безгин о "выборах" в Госдуму: смотрите видео

"Первым шагом (в случае непризнания Госдумы Европой – 24 канал) должно быть по меньшей мере полное отсечение от любых международных процессов. В частности, тех псевдопарламентаров России, которые являются причастными к выборам на территории временно оккупированных территорий Украины", – предположил Безгин.

"Выборы" в Госдуму: коротко