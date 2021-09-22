Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от "Слуга народа" Виталий Безгин. По его словам, Украина сейчас обратила внимание мирового сообщества на незаконное "голосование" на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Обратите внимание Рада не признала выборы в Госдуму из-за "голосования" на оккупированных территориях
Безгин: Крымская платформа должна стать движущей силой
Сейчас, по словам Безгина, в положительном смысле может радовать позиция стратегических партнеров, таких как Грузия и Турция, которые уже дали свою оценку по поводу российских "выборов".
Ожидают, что это станет еще одним толчком, который консолидирует усилия по поводу признания Госдумы России соответствующего созыва абсолютно нелегитимным органом.
В Евросоюзе в вопросе "выборов" в Госдуму освещают в основном массовые фальсификации и манипуляции по избирательному законодательству. В случае Украины речь идет об оккупированных территориях и их жителей, подчеркнул депутат.
Это (вопрос "выборов" России – 24 канал) уже звучит на площадках ЕС. Думаю, ключевой и движущей силой в этом контексте должна стать Крымская платформа
– сказал Виталий Безгин.
Россиян может ожидать отсечения от международных процессов
По словам Виталия Безгина, ситуация вокруг незаконного голосования на "выборах" в Госдуму существенно осложнит переговорную позицию и вообще участие России в многосторонних отношениях.
Читайте также Бутафория и преступление России, – Кулеба о выборах на оккупированных территориях
С точки зрения коммуникации, это может существенно ударить на российской позиции на территории Европы, сказал политик. Однако у России есть другие рычаги влияния. В частности, шантаж по энергоресурсам – газовый шантаж будет достаточно сильной картой в переговорах.
Виталий Безгин о "выборах" в Госдуму: смотрите видео
"Первым шагом (в случае непризнания Госдумы Европой – 24 канал) должно быть по меньшей мере полное отсечение от любых международных процессов. В частности, тех псевдопарламентаров России, которые являются причастными к выборам на территории временно оккупированных территорий Украины", – предположил Безгин.
"Выборы" в Госдуму: коротко
- В результате "выборов" в Госдуму России, которые продолжались с 17 по 19 сентября, якобы победила провластная партия "Единая Россия".
- К "выборам" россияне незаконно приобщили украинцев, которые живут на оккупированных территориях. Российские паспорта раздавали сразу возле участков, а за "голос" жителям оккупированных территорий "благодарили" едой.