Легковушка столкнулась с автоцистерной возле Кропивницкого: много погибших
На выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки произошло смертельное столкновение легковушки Honda с автоцистерной DAF. В результате погибли по меньшей мере 4 человека. Инцидент произошел примерно в 21:00 24 июня.
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Об аварии сообщает издание УНН. Журналистам эту информацию подтвердили в управлении Нацполиции в Кировоградской области.
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Известно, что легковушка столкнулась с автоцистерной. В легковом авто находились четверо пассажиров. Все погибли.
Тела погибших из машины деблокировали спасатели. Также на месте работали следователи.
Спасателям пришлось доставать погибших из искореженного легкового / Фото: УНН
Что известно о погибших
Предварительно, погибли три мужчины и одна женщина.
Больше информации ни о деталях, ни о погибших нет.
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К слову, недавно в Кропивницкому пьяный мужчина на авто въехал в остановку общественного транспорта. Более того, он не имел прав. ДТП произошло в 5 утра, поэтому, к счастью, никто не пострадал.
В итоге полицейские отстранили злоумышленника от вождения. А саму машину задержали и доставили на специальную площадку.