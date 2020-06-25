На выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки произошло смертельное столкновение легковушки Honda с автоцистерной DAF. В результате погибли по меньшей мере 4 человека. Инцидент произошел примерно в 21:00 24 июня.

Подробнее о смертельном ДТП неподалеку Кропивницкого

Об аварии сообщает издание УНН . Журналистам эту информацию подтвердили в управлении Нацполиции в Кировоградской области.

Еще один громкий инцидент Ужасное ДТП на Днепропетровщине: погибли три человека, среди них ребенок – фото

Известно, что легковушка столкнулась с автоцистерной. В легковом авто находились четверо пассажиров. Все погибли.

Тела погибших из машины деблокировали спасатели. Также на месте работали следователи.



Спасателям пришлось доставать погибших из искореженного легкового / Фото: УНН

Что известно о погибших

Предварительно, погибли три мужчины и одна женщина.

Больше информации ни о деталях, ни о погибших нет.

Обратите внимание Авто разорвало пополам: жуткое ДТП на трассе Киев – Одесса, есть погибшие – фото

К слову, недавно в Кропивницкому пьяный мужчина на авто въехал в остановку общественного транспорта. Более того, он не имел прав. ДТП произошло в 5 утра, поэтому, к счастью, никто не пострадал.