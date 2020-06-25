На виїзді з Кропивницького в бік Знам’янки сталося смертельне зіткнення легковика Honda з автоцистерною DAF. У результаті загинули щонайменше 4 людини. Інцидент трапився приблизно о 21:00 24 червня.

Детальніше про смертельну ДТП неподалік Кропивницького

Про аварію повідомляє видання УНН. Журналістам цю інформацію підтвердили в управлінні Нацполіції у Кіровоградській області.

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Відомо, що легковик зіткнувся з автоцистерною. В легковому авто перебували четверо пасажирів. Всі загинули.

Тіла загиблих із авто деблокували рятувальники. Також на місці працювали слідчі.



Рятувальникам довелося діставати загиблих із понівеченого легковика / Фото: УНН

Що відомо про загиблих

Попередньо, загинули три чоловіки та одна жінка.

Більше інформації ані про деталі, ані про загиблих немає.

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До слова, нещодавно у Кропивницькому п’яний чоловік на авто в’їхав у зупинку громадського транспорту. Більше того, він не мав прав. ДТП сталася о 5 годині ранку, тому, на щастя, ніхто не постраждав.

У підсумку поліцейські відсторонили зловмисника від керування авто. А саму машину затримали та доправили на спеціальний майданчик.