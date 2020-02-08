08:26
8 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус от Трампа. Россия для "чистых" россиян
      Вєсті Кремля
      22:10, 7 февраля
      Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни
      Вєсті.UA
      21:51, 7 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Лемуры, сурикаты и ламы: парк дикой природы продается со всеми его жителями

      49 Читати новину українською
      Парк дикой природы в Шотландии продается со всеми его жителями / Коллаж 24 канала

      Парк дикой природы продается за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в комплекте с лемурами, сурикатами, ламами, павлинами и многими другими животными. Площадь жилища этих всех животных – 131 акр и расположено оно в Шотландии.

      Центр дикой природы Auchingarrich Wildlife Centre расположен недалеко от города Комри, графство Пертшир. К услугам посетителей кафе, крытая и открытая игровые площадки, а также каменный фермерский дом с 5 спальнями, сообщает insider.co.uk.

      Смотрите также фото: В ЮАР павиан с маленьким львенком воссоздал сцену из культового "Короля льва"

      С апреля по октябрь в четырех прудах на территории центра можно ловить рыбу, в них водится радужная форель.

      Центром руководит одна семья в течение десятилетия и учреждение принимает 60 тысяч посетителей в год. Владелец парка Эндрю Скотт рассказал, что пришло время уйти на пенсию и "передать Auchingarrich". Он добавил: "Этот бизнес является идеальным балансом работы и жизни." 

      Смотрите фото из парка Auchingarrich Wildlife Centre / фото auchingarrich.co.uk:

       

      Прогноз погоды на 8 февраля: в Украине все еще будет холодно, но без осадков
      сегодня
      461
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Отдых Шотландия Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:43 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Альона Захарова 437
      сегодня , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 492
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      163
      7 февраля , 18:53 Настенные широкие электрокамины: преимущество, отличие и функции
      106
      7 февраля , 22:40 Главные новости 7 февраля: Стрельба в Мукачево, конфликт Авакова и Сытника
      Северин Трач 1014
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук