Лемуры, сурикаты и ламы: парк дикой природы продается со всеми его жителями

Парк дикой природы продается за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в комплекте с лемурами, сурикатами, ламами, павлинами и многими другими животными. Площадь жилища этих всех животных – 131 акр и расположено оно в Шотландии.

Центр дикой природы Auchingarrich Wildlife Centre расположен недалеко от города Комри, графство Пертшир. К услугам посетителей кафе, крытая и открытая игровые площадки, а также каменный фермерский дом с 5 спальнями, сообщает insider.co.uk.

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С апреля по октябрь в четырех прудах на территории центра можно ловить рыбу, в них водится радужная форель.

Центром руководит одна семья в течение десятилетия и учреждение принимает 60 тысяч посетителей в год. Владелец парка Эндрю Скотт рассказал, что пришло время уйти на пенсию и "передать Auchingarrich". Он добавил: "Этот бизнес является идеальным балансом работы и жизни."

Смотрите фото из парка Auchingarrich Wildlife Centre / фото auchingarrich.co.uk: