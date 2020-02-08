Лемури, сурікати і лами: парк дикої природи продається з усіма його мешканцями
Парк дикої природи продається за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів у комплекті з лемурами, сурікатами, ламами, павичами і багатьма іншими тваринами. Площа помешкання цих усіх тварин – 131 акр і розташоване воно у Шотландії.
Центр дикої природи Auchingarrich Wildlife Centre розташований недалеко від міста Комрі, графство Пертшир. До послуг відвідувачів кафе, критий і відкритий ігрові майданчики, а також кам'яний фермерський будинок з 5 спальнями, повідомляє insider.co.uk.
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З квітня до жовтня у чотирьох ставках на території центру можна ловити рибу, в них водиться райдужна форель.
Центром керує одна родина протягом десятиліття і заклад приймає 60 тисяч відвідувачів на рік. Власник парку Ендрю Скотт розповів, що настав час піти на пенсію і "передати Auchingarrich". Він додав: "Цей бізнес є ідеальним балансом роботи та життя."
Дивіться фото з парку Auchingarrich Wildlife Centre / фото auchingarrich.co.uk: