Как только используем запас от Конгресса США, – Краев объяснил, когда ждать ленд-лиз

Украина до сих пор не получает западное оружие по ленд-лизу. США предоставляет нам другие пакеты военной помощи. Почему ленд-лиз затягивается и когда мы сможем его получить читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он подчеркнул, что мы оружие и так получаем, просто документально оно сейчас идет по другим программам.

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По его словам, Конгресс принял пакет для поддержки Украины на 40 миллиардов долларов, из которых половина выделяется на наши вооруженные нужды, другая – на усиление восточного фланга НАТО.

Таким образом все вооружение, которое сейчас предоставляется, должно быть поставлено до сентября, потому что тогда заканчивается бюджетный год и деньги, которые не будут использованы, просто сгорят,

– объяснил Краев.

Он говорит, что это вооружение предоставляется пока не по ленд-лизу.

"Потому что эта программа Конгресса – это отдельная процедура. Поэтому мы сейчас видим каждую неделю – полторы новый пакет помощи: то на 400 миллионов, то на 1,5 миллиарда, то на 4 миллиарда и тому подобное", – отметил эксперт.

Когда ждать ленд-лиз

По его мнению, сейчас используется бюджет, выделенный Конгрессом. Ведь второй раз маловероятно, что такой бюджет еще выделят.

И как только мы используем запас от Конгресса США, тогда в действие вступит ленд-лиз. Ибо ленд-лиз – это уже, по сути, чисто президентская программа. И там не нужно утверждение Пентагона или других комитетов,

– заявил Краев

Он добавил, что ленд-лиз еще не начался, потому что американцы еще не исчерпали предыдущую программу.

"Итак, фактически ленд-лиз начнется после сентября, когда иссякнут 40 миллиардов долларов из предыдущей программы Конгресса", – подытожил эксперт.

Александр Краев о задержках ленд-лиза и поставках оружия: видео



К слову, ранее в Белом доме объяснили, что сейчас программа ленд-лиза для Украины не действует. Сначала нам выделяют бесплатную военную помощь, и только когда она исчерпает заявленную сумму, начнет действовать ленд-лиз.

Сейчас Украина получает помощь в безопасности – вооружение, за которое не нужно будет платить впоследствии. Такая помощь предусмотрена рядом программ и инициатив. Для их реализации Конгресс выделил 40 миллиардов долларов.