Об этом 24 Каналу сказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, подчеркнув, что таким образом Трамп получит сильный инструмент для влияния на Путина.

Обратите внимание Юсов рассказал, как на войну в Украине влияет промедление с поставками оружия

Что означает для Украины законопроект о восстановлении ленд-лиза

Чалый отметил, что законопроект о ленд-лизе для Украины является очень важным. Ведь сейчас уже все молчат о 3,8 миллиарда долларов, которые должны были быть использованы в поддержку Киева при каденции Джо Байдена.

Понимаете, нам нужен еще какой-то такой месседж в Москву – то есть, что может быть ленд-лиз,

– заявил экс-посол.

По его словам, это станет инструментом влияния на Путина. Потому что у американского лидера сейчас нет дополнительных финансовых ресурсов, кроме упомянутых 3,8 миллиарда долларов.

Экс-посол Украины в США напомнил, что именно республиканцы в свое время критиковали Байдена за то, что тот не имплементировал предыдущий закон о ленд-лизе. К тому же это была их инициатива.

Это мощный инструмент, – подчеркнул Чалый.

Он добавил, что ленд-лиз нужен Украине, тем более в нынешних условиях. Главное теперь то, как инициативу конгрессмена-республиканца воспримет сам Дональд Трамп.