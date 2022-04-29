Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.

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"Я благодарен США, президенту Джо Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза", – заметил президент.

По словам Зеленского, эта программа очень помогла в борьбе с нацистами во времена Второй мировой войны.

Я уверен, что сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас на нашей земле,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.