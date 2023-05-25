Городские депутаты столицы лишили званий "Почетный гражданин Киева" тех, кто в разное время входил в Коммунистическую партию, в том числе советский генсек Леонид Брежнев.
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Кого лишили звания "Почетный гражданин Киева"
Звания "Почетный гражданин города Киева" лишили лиц, избранных и работавших на руководящих должностях Коммунистической партии СССР, Коммунистической партии Украины и Коммунистической партии другой союзной республики бывшего СССР, начиная с секретаря районного комитета и выше.
А также тех, которые были избраны и работали на руководящих должностях, начиная с должности секретаря ЦК ЛКСМУ и выше или были штатными работниками или негласными агентами в КГБ СССР, КГБ УССР, КГБ других союзных республик бывшего СССР, в Главном разведывательном управлении министерства обороны СССР. и окончили высшие учебные заведения КГБ СССР, кроме технических специальностей.
За соответствующее решение проголосовали 82 депутата Киевсовета.
Брежнев и компания: кто больше не почетный гражданин Киева
Звание почетного гражданина Киева лишили 6 человек:
- Брежнева Леонида Ильича,
- Епишева Алексея Алексеевича,
- Масола Виталия Андреевича – бывший премьер-министр Украины,
- Москаленко Кирилла Семеновича,
- Федорова Алексея Федоровича,
- лидера коммунистической партии Республики Вьетнам Чионг Тиня Данг Сон Ку.