Міські депутати столиці позбавили звань "Почесний громадянин Києва" тих, хто в різні часи входив до Комуністичної партії, зокрема радянського генсека Леоніда Брєжнєва.

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Кого позбавили звання "Почесний громадянин Києва"

Звання "Почесний громадянин міста Києва" позбавили осіб, які були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії СРСР, Комуністичної партії України та Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР, починаючи з секретаря районного комітету і вище.

А також тих, які були обрані й працювали на керівних посадах, починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище або ж були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, у Головному розвідувальному управлінні міністерства оборони СРСР й закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР, крім технічних спеціальностей.

За відповідне рішення проголосували 82 депутати Київради.

Брєжнєв і компанія: хто більше не почесний громадянин Києва

Звання почесний громадянин Києва позбавили 6 осіб: