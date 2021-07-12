Об этом рассказал старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра. Позиция Майи Санду пока четкая, политик уже выражала поддержку суверенитету и независимости Украины.

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"Я вижу новый тренд в отношениях, поскольку у Украины и Молдовы есть все для того, чтобы они стали успешными", – сказал Леонид Литра.

Однако он добавил, что были случаи, которые не позволяют полностью перезагрузить отношения. Речь идет о ситуации вокруг скандального судьи Николая Чауса в частности.

Сейчас, я думаю, хорошее время для перезагрузки этих отношений. Для того чтобы развивать их. Поскольку в Молдове не хватало власти – президентом долго был Додон, который не хотел развивать отношения с Украиной, который считал Крым де-факто российским,

– сказал аналитик.

В течение следующих лет, по словам Леонида Литры, отношения Украины и Молдовы могут улучшиться и на уровне власти, и народа.

Леонид Литра об отношениях Украины и Молдовы: смотрите видео

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