Об этом рассказал старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра. Позиция Майи Санду пока четкая, политик уже выражала поддержку суверенитету и независимости Украины.
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"Я вижу новый тренд в отношениях, поскольку у Украины и Молдовы есть все для того, чтобы они стали успешными", – сказал Леонид Литра.
Однако он добавил, что были случаи, которые не позволяют полностью перезагрузить отношения. Речь идет о ситуации вокруг скандального судьи Николая Чауса в частности.
Сейчас, я думаю, хорошее время для перезагрузки этих отношений. Для того чтобы развивать их. Поскольку в Молдове не хватало власти – президентом долго был Додон, который не хотел развивать отношения с Украиной, который считал Крым де-факто российским,
– сказал аналитик.
В течение следующих лет, по словам Леонида Литры, отношения Украины и Молдовы могут улучшиться и на уровне власти, и народа.
Леонид Литра об отношениях Украины и Молдовы: смотрите видео
В Молдове состоялись парламентские выборы: что нужно знать
- Президент Молдавии Майя Санду еще 28 апреля 2021 года распустила парламент и назначила досрочные выборы.
- Против соответствующего решения выступил бывший президент страны Игорь Додон.
- Досрочные выборы в парламент Молдовы прошли 11 июля. Партия Санду "Действие и солидарность" стала лидером с 52,80% голосов граждан.
- Пророссийский политик Игорь Додон отметился неоднозначным поздравлением по поводу победы партии.