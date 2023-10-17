СБУ сообщила о новом подозрении главарю боевиков Пасечнику

Леониду Пасечнику ранее инкриминировали коллаборационизм и посягательство на суверенитет Украины. Теперь этому изменнику сообщили о еще одном подозрении.

Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства новых преступлений Леонида Пасечника. Об этом говорится в сообщении 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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В чем подозревают Пасечника

СБУ сообщила главарю боевиков о подозрении в организации и проведении незаконных выборов и в добровольном избрании в незаконный орган власти на временно оккупированной территории. В период с января 2023 по май того же года Пасечник принял ряд соответствующих "законов" на временно захваченной россиянами части Луганской области.

Умышленные противоправные действия, совершенные оккупационным чиновником, были направлены на создание условий для аннексии российским агрессором части территории Украины,

– говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что "указы" Пасечника юридически ничтожны. За совершение преступлений против национальной безопасности Украины этому коллаборанту грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Что известно о Пасечнике

Пасечник стал "председателем" незаконно созданного и непризнанного цивилизованным миром квазиобразования на временно оккупированной части Луганщины. Он заменил на этой должности еще одного предателя Игоря Плотницкого.

Будущий предатель с 1993 по 2013 год работал в СБУ и имел звание полковника. В начале Революции достоинства он уволился из Службы безопасности. В 2014 году во время российско-украинской войны Пасечник перешел на сторону врага и стал гауляйтером. Тогда захватчики назначили его "министром государственной безопасности" псевдореспублики. Между Плотницким и Пасечником были конфликтные ситуации из-за поставок топлива на временно оккупированную часть Луганской области. В 2017 году россияне поставили его руководить оккупационной администрацией вместо Плотницкого.

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