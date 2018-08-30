Леонид Кравчук требует пенсию от Порошенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук хочет, чтобы Петр Порошенко назначил ему пенсию. Ведь сейчас только два президента из пяти получают зарплату – это Петр Порошенко и Виктор Ющенко (пользуясь правом пожизненного денежного содержания).
Об этом он рассказал в интервью "Главком".
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Как отметил Леонид Кравчук, за прошлый год два президента получили по трети миллиона выплат. Зато он, как и Леонид Кучма, получил только депутатскую пенсию.
"Пусть им будет стыдно, и действующему президенту в частности. Мало того, что мы не получаем президентские зарплаты, я получаю пенсию депутата. Чтобы я до этого не был депутатом, то у меня не было бы пенсии вообще. Я этот вопрос задавал Порошенко", – сказал он.
Я проживу за ту пенсию, которую мне дают, но дело не в том. Я им говорю, назначьте мне 5 копеек. Я буду журналистам говорить о президентской пенсии в 5 копеек и даже не буду обижаться. Но когда я лишен всего статуса президентского содержания и признания после президентской работы, то то, что записано в Конституции, что эта должность пожизненная, выглядит посмешищем,
– подчеркнул Кравчук.
А на вопрос, имеет ли он какой-либо доход, кроме пенсии, Кравчук ответил, что нет. "Раньше, когда я был моложе, выступал с лекциями в Америке, за что получал гонорары. В "Динамо" есть 1% и сейчас как основатель клуба имею дивиденды. Вот это мои побочные доходы. Они не очень большие, но мне их хватает", – добавил он.
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