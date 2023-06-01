Как отмечают журналисты-расследователи, Кучма находился за границей еще с начала мая 2023 года.

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На Лазурном берегу бывший глава Украины проживал в имении своего зятя Виктора Пинчука.

Что об этом говорят в пресс-службе Кучмы

После запроса журналистов в пресс-службе Кучмы подчеркнули, что тот лишь дважды покидал Украину с февраля 2022 года.

в июле 2022 года;

в конце апреля – начале мая 2023 года.

В пресс-службе второго президента отмечают, что оба выезда происходили, поскольку физическое состояние Кучмы нуждалось в медицинских вмешательствах: "На видео его сопровождает врач".

Также спикер Кучмы Дарка Олифер напомнила о совместном обращении 1-го, 2-го и 3-го президентов Украины от 27 февраля 2022 года и заявлении Кучмы 1 марта 2022 года, где он призывает россиян не совершать геноцид. Оба сообщения у себя в соцсети распространила Олифер.

По ее словам, благотворительная организация Президентский Фонд Леонида Кучмы "Украина" продолжает свою работу: "Постоянно информируем общество об этой деятельности. С 2014 года помогаем Силам безопасности и обороны Украины – эту работу ведем непублично". По ее словам, Кучма вместе с супругой находится в Киеве.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что остается в Украине. Его слова опубликовала пресс-секретарь. Он заявил, что за всю свою жизнь никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни.