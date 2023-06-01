Як зазначають журналісти-розслідувачі, Кучма перебував за кордоном ще від початку травня 2023 року.

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На Лазурному березі колишній очільник України проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

Що про це кажуть у пресслужбі Кучми

Після запиту журналістів у пресслужбі Кучми наголосили, що той лише двічі покидав Україну з лютого 2022 року він:

у липні 2022 року;

наприкінці квітня – на початку травня 2023 року.

У пресслужбі другого президента наголошують, що обидва виїзди відбувались, оскільки фізичний стан Кучми потребував медичних втручань: "На відео його супроводжує лікар".

Також речниця Кучми Дарка Оліфер нагадала про спільне звернення 1-го, 2-го і 3-го президентів України від 27 лютого 2022 року та заяву Кучми 1 березня 2022, де він закликає росіян не чинити геноцид. Обидва дописи у себе в соцмережі поширила Оліфер.

За її словами, благодійна організація Президентський Фонд Леоніда Кучми "Україна" продовжує свою роботу: "Постійно інформуємо суспільство про цю діяльність. З 2014 року допомагаємо Силам безпеки та оборони України – цю роботу ведемо непублічно". Наразі, за її словами, Кучма разом з дружиною перебуває в Києві.

Раніше другий Президент України Леонід Кучма заявив, що залишається в Україні. Його слова опублікувала прессекретарка. Він заявив, що за все своє життя ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні.