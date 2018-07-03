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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Леонида Черновецкого и его сына вызывают на допрос в Генпрокуратуру

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Леонид Черновецкий
Леонид Черновецкий / Фото из соцсетей

Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Стапана Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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"Гражданин Черновецкий Леонид Михайлович 25.11.1951 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10 час. 00 мин. в кабинет №1106 помещения Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащуку C. B., по адресу: г. Киев, вул. Резницкая, 13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля", – говорится в сообщении прокуратуры.

Степан Черновецкий вызывается на допрос к тому же следователю в рамках того же уголовного производства на 11 часов 17 июля.

Как сообщает РБК-Украина, уголовное производство касается правонарушений, совершенных, по версии следствия, должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономики и Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", что нанесло государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен в период с марта 2010 года по февраль 2014 года.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос народного депутата Украины Евгения Бакулина. Его обвиняют в том, что в период между 2010-2014 годами, когда тот возглавлял компанию "Нафтогаз Украины", проводилась закупка топлива по завышенным ценам. Речь идет о деле так называемых "вышек Бойко". Бакулину инкриминируют статьи 255 (создание организованной преступной группировки) и 191 (расхищение государственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости политики ГПУ Леонид Черновецкий
Источник: 24 Канал
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