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Леоніда Черновецького та його сина викликають на допит в Генпрокуратуру

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Леоніда Черновецького та його сина викликають на допит в Генпрокуратуру
/ Фото із соцмереж

Екс-мера Києва Леоніда Черновецького та його сина Стапана Генеральна прокуратура України викликає на допит.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

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"Громадянин Черновецький Леонід Михайлович, 25.11.1951 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року о 10 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B., за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15 для участі в допиті у кримінальному провадженні №12013220540000400 в якості свідка", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Степан Черновецький викликається на допит до того ж слідчого в рамках такого ж кримінального провадження на 11 годину 17 липня.

Як повідомляє РБК-Україна, кримінальне провадження стосується правопорушень, скоєних, за версією слідства, посадовим особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економіки та Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що завдало державі збитків в розмірі 2,2 млрд гривень в період з березня 2010 року по лютий 2014 року.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України викликала на допит народного депутата України Євгена Бакулін. Його звинувачують в тому, що в період між 2010-2014 роками, коли той очолював компанію "Нафтогаз України", проводилось закупівля палива за завищеними цінами. Йдеться про справу так званих "вишок Бойка". Бакуліну закидають статті 255 (створення організованого злочинного угруповання) та 191 (розкрадання державних коштів) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини політики Леонід Черновецький ГПУ
Джерело: 24 Канал
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