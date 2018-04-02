Опального "опоблоківця" оголосили в розшук

Національна поліція оголосила в розшук народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна. Політика підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

Відповідна інформація з’явилася на на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Розшукувані особи".

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Відповідно до опублікованих даних, депутат 1956 року народження вважається зниклим з 19 березня.

Крім того, у відомстві зазначили, що жодні запобіжні заходи до народного обранця не застосовувалися.



Нацполіція оголосила Бакуліна в розшук

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада зняла з Бакуліна недоторканість. Раніше регламентний комітет парламенту визнав мотивованими і законними усі три подання ГПУ. Генпрокурор Юрій Луценко подав у Раду три подання щодо Бакуліна 16 лютого, а анонсував це ще 2 лютого. Пізніше Луценко запропонував Бакуліну піти на угоду зі слідством.

Хто такий Євген Бакулін? Уродженець Росії, народний депутат VIII скликання, входить до складу фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді. У 2007 році, а також із 2010 до 2014 року Євген Бакулін був головою правління НАК "Нафтогаз України". Його підозрюють у причетності до закупівлі так званих "вишок Бойка" – справа про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко.