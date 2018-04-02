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Опального "оппоблоковца" объявили в розыск

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Евгений Бакулин
Евгений Бакулин / Фото из открытых источников

Национальная полиция объявила в розыск народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Политика подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".

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Согласно опубликованным данным, депутат 1956 года считается пропавшим с 19 марта.

Кроме того, в ведомстве отметили, что никакие меры предосторожности к народному избраннику не применялись.

Бакулін, Опоблок, поліція, розшук, Кримінал
Нацполиция объявила Бакулина в розыск

Напомним, 15 марта Верховная Рада сняла с Бакулина неприкосновенность. Ранее регламентный комитет парламента признал мотивированными и законными все три представления ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко подал в Раду три представления в отношении Бакулина 16 февраля, а анонсировал это еще 2 февраля. Позже Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

Кто такой Евгений Бакулин? Уроженец России, народный депутат VIII созыва, в Верховной Раде входит в состав фракции "Оппозиционный блок". В 2007 году, а также с 2010 до 2014 года Евгений Бакулин был главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Его подозревают в причастности к закупкам так называемых "вышек Бойко" – дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которому якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Теги: Новости политики Новости Украины Оппозиционный блок Министерство внутренних дел Криминальные новости Евгений Бакулин
Источник: 24 Канал
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