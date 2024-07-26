Леонид Пасечник организовал на Луганщине принудительную "мобилизацию" на войну против Украины. В начале июля была информация, что его заочно приговорили к 12 годам тюрьмы – за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.

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Что известно о новом подозрении гауляйтеру Пасечнику

Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборациониста Леонида Пасечника – главы оккупационной администрации террористической организации "ЛНР". Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей временно захваченной части территории Луганщины к оккупационным группировкам Южного военного округа России,

– говорится в сообщении СБУ.

Начиная с 19 февраля 2022 года, Пасечник подписал несколько распоряжений о "введении военного положения" и "мобилизации" на временно захваченной части Луганской области. И это стало формальным основанием для того, чтобы оккупанты насильно "призвали" на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий.

Мужчин в возрасте от 18 лет после непродолжительной подготовки на полигонах отправляют на "мясные" штурмы позиций ВСУ на восточном фронте. Более 70% таких "мобилизованных" погибли в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Следственные действия для привлечения Пасечника к ответственности по новым фактам его преступной деятельности продолжаются.