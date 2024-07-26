Леонід Пасічник організував на Луганщині примусову "мобілізацію" на війну проти України. На початку липня була інформація, що його заочно засудили до 12 років тюрми – за колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України.

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Що відомо про нову підозру гауляйтеру Пасічнику

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Леоніда Пасічника – очільника окупаційної адміністрації терористичної організації "ЛНР". Зловмисник організував примусове залучення мешканців тимчасово захопленої частини території Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії,

– ідеться в повідомленні СБУ.

Починаючи з 19 лютого 2022 року, Пасічник підписав декілька розпоряджень щодо "запровадження воєнного стану" та "мобілізації" на тимчасово захопленій частині Луганської області. І це стало формальною підставою для того, щоб окупанти насильно "призвали" на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

Чоловіків віком від 18 років після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на "м'ясні" штурми позицій ЗСУ на східному фронті. Понад 70% таких "мобілізованих" загинули у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Слідчі дії для притягнення Пасічника до відповідальності за новими фактами його злочинної діяльності тривають.