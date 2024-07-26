Росія планує красти ще більше

З початку 2024 року обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тисяч тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тисячі тонн.

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Вороже федеральне агентство морського і річкового транспорту російської окупаційної адміністрації озвучило плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 мільйона тонн.

У Центрі національного спротиву повідомляють, що росіяни чітко виконують план по путінській "демілітаризації України", вивозячи з нашої землі насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи Маріупольської Азовсталі.

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