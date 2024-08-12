По его словам, это может стать поводом для обсуждения вопроса об увеличении поставок немецких танков Leopard 2 в Украину. Кроме этого, по его мнению, события в Курской области демонстрируют то, что Путин ничего не контролирует.

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Как в Бундестаге комментируют "прорыв" на Курщине

Фабер отметил, что "прорыв" в Курске идет лучше, чем ожидалось.

Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там,

– отметил он.

Глава комитета по обороне Бундестага добавил, что ситуация в Курской области дает основания для обсуждения предоставления большего количества немецких танков Leopard 2 для Украины.

Фабер подчеркнул, "прорыв" в Курской области также демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.

"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", – резюмировал глава комитета.

Напомним, ранее Фабер заявлял, что якобы наступление ВСУ на Курскую область России является легитимным. Он также добавил, что это может склонить Кремль к прекращению войны против Украины.