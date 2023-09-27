Совет кантонов Швейцарии 26 сентября разрешил армии вывести из эксплуатации 25 списанных танков Leopard 2 Верхняя палата парламента приняла решение 25 голосами против 15 при держащихся трех. Решение о фактической перепродаже и его сроках теперь должен принять Федеральный совет (правительство). Однако условием одобрения договоренности является то, что технику продадут немецкому производителю Rheinmetall, и она не попадет в Украину.

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Швейцария размышляет, продать ли Германии списанные танки

Немецкое правительство попросило продать часть списанных танков в феврале 2023 года. Берлин заверил – если Швейцария проголосует за, танки не отправят в Украину, и, скорее всего, останутся в Германии или других государствах ЕС или НАТО и восполнят пробелы в их запасах.

Национальное собрание (нижняя палата) одобрило вывод 25 танков Leopard 2 из эксплуатации в июне. К слову, в тот же месяц правительство Швейцарии не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине. Также стало известно, что страна утилизирует 60 зенитно-ракетных комплексов Rapier, которые могли бы помочь Украине противостоять России.

Почему Швейцария запрещает передавать Украине свое списанное оружие

Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие. Однако власти страны ссылаются на нейтралитет Швейцарии, который является одним из главных принципов внешней политики страны.

Справка. Швейцария не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Страна имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире и не участвовала в войнах с тех пор, как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.



Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала