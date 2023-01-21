Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ряд европейских стран заявили о своей готовности предоставить Украине танки Leopard.

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Однако они не могут этого сделать без согласия Германии, являющейся производителем этого танкового вооружения. В Берлине же вроде бы и не возражают против передачи танков Украине. В то же время, немецкие власти и не выражают четкого согласия.

История с танками Leopard – это не первый случай в цепочке, когда Германия тормозит поставки оружия Украине,

– сказал Божко.

Политолог напомнил, что такая же история была с предоставлением Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Германия допускает дальнейшее сотрудничество с Россией

Фактически, Германия затягивает все поставки вооружения для ВСУ. Божко считает, что в основе такой позиции лежит не военно-технический, а политический подтекст.

Ярослав Божко Глава центра политических студий "Доктрина" Скорее всего, Германия оставляет за собой определенную идею, что даже после войны и после победы Украины немецкая промышленность будет зависеть от российских энергоносителей. Немцы пытаются сохранить свое лицо перед россиянами, чтобы потом были политические перспективы выйти на диалог о покупке энергоносителей.

По словам политолога, значительная часть немецких промышленных корпораций уже построили свои планы на будущее. Божко уверен, что немецкие производители в своих планах рассчитывают именно на большие объемы дешевых российских энергоносителей.

"Это все определенным образом ложится на такую очень прагматизированную сторону политики. Негативный эффект особенно усиливается тем, что Россия в последние десятилетия выстраивала прочное взаимодействие именно с прагматическими немецкими бизнес-кругами", – сказал Божко.

Ярослав Божко объяснил, на что надеется Германия: смотрите видео

Крупные промышленники влияют на политические решения в Германии

По информации издания Politico, большинство западных компаний так и не ушли с российского рынка. Львиная доля из них – это именно немецкие компании. Как отметил Божко, экономические интересы промышленников оказывают существенное влияние на политику немецких властей.

Основные спонсоры ключевых партий Германии – это крупные промышленники. Речь идет и о находящейся у власти Социал-демократической партии Германии (СДПГ), и о Христианско-демократическом союзе, который является основной оппозиционной силой,

– объяснил политолог.

По его словам, партии в Германии в своей деятельности зависят от таких ведущих компаний, как:

оружейный концерн Rheinmetall;

автостроительная компания BMW;

химический концерн BASF.

"Это как раз те корпорации, которые были зависимы или от российского сырья, или от российских энергоносителей. Они хотели бы, чтобы эти вещи и дальше можно было закупать у России, не обращая внимания ни на какие политические обстоятельства", – заметил Божко.

Он добавил, что, к сожалению, в немецкой политике очень прислушиваются к позиции промышленности.

Германия хочет проявить курс, альтернативный США

Также представители германских властей неоднократно заявляли, что не прочь предоставить Украине танки Leopard, однако не готовы делать это первыми. Мол, если США предоставят Киеву танки, тогда и Германия сделает свой шаг. Однако такие заявления не означают, что Берлин прислушивается во всем к Вашингтону.

"Это, напротив, попытка разделить ответственность с американским руководством. Мол, давайте сначала вы, а мы подождем", – отметил политолог.

Божко добавил, что Германия делает такие заявления тогда, когда четко знает, что США еще не готовы предоставлять танки Украине.

Ярослав Божко Глава центра политических студий "Доктрина" Это своеобразная попытка проявить внутренний, независимый от США курс. И германские социал-демократы, и значительная часть элит ЕС – особенно тех, которые ориентируются на крупных промышленников – остаются сторонниками идеи, что Европа в политическом смысле должна быть определенным образом альтернативной США.

Как Франция использует слабость Шольца

Глава центра политических студий "Доктрина" отметил, что в последнее время наблюдается потепление отношений между США и Францией.

"Париж решил играть более самостоятельную роль внутри ЕС, используя момент определенной слабости Олафа Шольца. Франция хочет выйти на первую роль в Европейском Союзе", – сказал Божко.

По его словам, именно позиция Германии остается самой проблемной для Украины, в частности, в вопросе предоставления танков.

Получит ли Украина немецкие танки Leopard: коротко