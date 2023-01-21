Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Низка європейських країн заявили про свою готовність надати Україні танки Leopard.

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Однак вони не можуть цього зробити без згоди Німеччини, яка є виробником цього танкового озброєння. У Берліні ж начебто й не заперечують проти передачі танків Україні. Водночас німецька влада й не висловлює чіткої згоди.

Історія з танками Leopard – це не перший випадок у ланцюжку, коли Німеччина гальмує постачання зброї Україні,

– сказав Божко.

Політолог нагадав, що така ж історія була з наданням Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Німеччина допускає подальшу співпрацю з Росією

Фактично Німеччина затягує усі постачання озброєння для ЗСУ. Божко вважає, що в основі такої позиції лежить не військово-технічний, а саме політичний підтекст.

Ярослав Божко Голова центру політичних студій "Доктрина" Найімовірніше, що Німеччина залишає за собою певну ідею, що навіть після війни та після перемоги України німецька промисловість залежатиме від російських енергоносіїв. Німці намагаються зберегти своє обличчя перед росіянами, щоб потім були політичні перспективи вийти на діалог про купівлю енергоносіїв.

За словами політолога, значна частина німецьких промислових корпорацій вже збудували свої плани на майбутнє. Божко переконаний, що німецькі виробники у своїх планах розраховують саме на великі обсяги дешевих російських енергоносіїв.

"Це все певним чином лягає на таку дуже прагматизовану сторону політики. Негативний ефект особливо посилюється тим, що Росія протягом останніх десятиліть вибудовувала міцну взаємодію саме з прагматичними німецькими бізнесовими колами", – сказав Божко.

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Великі промисловці впливають на політичні рішення в Німеччині

За інформацією видання Politico, більшість західних компаній так і не пішли з російського ринку. Левова частка з них – це саме німецькі компанії. Як зазначив Божко, економічні інтереси промисловців суттєво впливають на політику німецької влади.

Основні спонсори ключових німецьких партій – це великі промисловці. Йдеться і про Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), яка перебуває при владі, і про Християнсько-демократичний союз, який є основною опозиційною силою,

– пояснив політолог.

За його словами, німецькі партії у своїй діяльності залежать від таких провідних компаній, як:

збройний концерн Rheinmetall;

автобудівна корпорація BMW;

хімічний концерн BASF.

"Це якраз ті корпорації, які були залежні чи то від російської сировини, чи від російських енергоносіїв. Вони хотіли б, щоб ці речі і надалі можна було закуповувати у Росії, не звертаючи увагу на жодні політичні обставини", – зауважив Божко.

Він додав, що, на жаль, у німецькій політиці дуже прислухаються до позиції німецької промисловості.

Німеччина хоче проявити курс, альтернативний від США

Також представники німецької влади неодноразово заявляли, що не проти надати Україні танки Leopard, однак не готові робити це першими. Мовляв, якщо США нададуть Києву танки, тоді й Німеччина зробить свій крок. Однак такі заяви не означають, що Берлін прислухається у всьому до Вашингтона.

"Це, навпаки, спроба розділити відповідальність з американським керівництвом. Мовляв, давайте спершу ви, а ми почекаємо", – зазначив політолог.

Божко додав, що Німеччина робить такі заяви тоді, коли чітко знає, що США ще не готові надавати танки Україні.

Ярослав Божко Голова центру політичних студій "Доктрина" Це своєрідна спроба проявити внутрішній, незалежний від США курс. І німецькі соціал-демократи, і значна частина еліт ЄС – особливо тих, які орієнтуються на великих промисловців – залишаються прихильниками ідеї, що Європа у політичному сенсі має бути певним чином альтернативною до США.

Як Франція використовує слабкість Шольца

Керівник центру політичних студій "Доктрина" зауважив, що останнім часом спостерігається потепління відносин між США та Францією.

"Париж вирішив грати більш самостійну роль всередині ЄС, використовуючи момент певної слабкості Олафа Шольца. Франція хоче вийти на першу роль у Європейському Союзі", – сказав Божко.

За його словами, саме позиція Німеччини залишається найпроблемнішою для України, зокрема, у питанні надання танків.

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