На думку федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, лінія уряду Німеччини щодо постачання важкого озброєння Україні правильна. І це попри те, що низка країн щоденно тиснуть на Берлін і закликають дати нарешті зелене світло з Leopard.

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Теж боїться загострення конфлікту

На його думку, кожен відповідальний політик повинен міркувати з оглядом на можливий розвиток подій. Мовляв, він повинен спитати у себе "коли та за яких обставин конфлікт може різко загостритися".

Це слід враховувати, а також оцінку впливу ціни відсутності підтримки,

– сказав Штайнмаєр.

Він додав, що Німеччина "суттєво та постійно" підтримує Україну. Водночас він розкритикував політику Берліну щодо Росії перед самим повномасштабним вторгненням.

На його думку, помилковим рішенням було невизнання цього на ранньому етапі. Адже стало зрозуміло, що Путін "переглянув свій погляд на світ". І що задля досягнення своїх імперських цілей він здатний ризикнути політичним, соціальним, а також економічним розвалом Росії.

Штайнмаєр підкреслив, що оголошення Путіним Заходу своїм ворогом – те, з чого всім слід робити висновки.

Увага! Зранку 20 січня відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". За цим посиланням ви можете ознайомитися з її підсумками.

На Німеччину тисне весь світ