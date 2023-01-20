По мнению федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера, линия правительства Германии по поставкам тяжелого вооружения Украине верна. И это несмотря на то, что ряд стран ежедневно давят на Берлин и призывают дать наконец зеленый свет из Leopard.

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Тоже боится обострения конфликта

По его мнению, каждый ответственный политик должен рассуждать с учетом возможного развития событий. Мол, он должен спросить себя "когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться".

Это следует учитывать, а также оценку влияния цены отсутствия поддержки,

– сказал Штайнмайер.

Он добавил, что Германия "существенно и постоянно" поддерживает Украину. В то же время он раскритиковал политику Берлина по отношению к России перед самым полномасштабным вторжением.

По его мнению, ошибочным решением было непризнание этого на раннем этапе. Ведь стало ясно, что Путин "просмотрел свой взгляд на мир". И что для достижения своих имперских целей он способен рискнуть политическим, социальным, а также экономическим развалом России.

Штайнмайер подчеркнул, что объявление Путиным Запада своим врагом – то, из чего всем следует делать выводы.

Внимание! Утром 20 января прошла встреча в формате "Рамштайн". За этой ссылкой вы можете ознакомиться с ее итогами.

На Германию давит весь мир