Об этом говорится в публикации журнала Spiegel. Сумма, которую придется потратить на заказ составит около 3 миллиардов евро.

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Германия планирует заказать более 100 танков Leopard

Согласно конфиденциальным представлениям в бюджетный комитет Бундестага, которое оказалось в распоряжении редакции журнала, стоимость заказа составит 2,93 миллиарда евро.

Ожидается, что танки должны поставить немецкой армии до 2030 года.

Отмечается, что заказ используют для оснащения как немецкой боевой бригады в Литве, так и бронетанковых сил армии в Германии.

В то же время министерство финансов отмечает, что расходы на танки не покрываются ни 100-миллиардным специальным фондом, ни ежегодными бюджетами, ранее предусмотренными Министерством обороны на годы, начиная с 2025 года и в дальнейшем.

Вместо этого должно быть выдано так называемое разрешение на обязательства. Это означает, что федеральное правительство гарантирует, что счета будут оплачены и что заказ может быть реализован.

