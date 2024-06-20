Про це йдеться у публікації журналу Spiegel. Сума, яку доведеться витратити на замовлення складатиме близько 3 мільярдів євро.

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Німеччина планує замовити понад 100 танків Leopard

Відповідно до конфіденційних поданнів до бюджетного комітету Бундестагу, яке опинилось у розпорядженні редакції журналу, вартість замовлення складатиме 2,93 мільярда євро.

Очікується, що танки повинні поставити німецькій армії до 2030 року.

Зазначається, що замовлення використають для оснащення як німецької бойової бригади в Литві, так і бронетанкових сил армії в Німеччині.

Водночас міністерство фінансів наголошує, що витрати на танки не покриваються ні 100-мільярдним спеціальним фондом, ні щорічними бюджетами, раніше передбаченими Міністерством оборони на роки, починаючи з 2025 року і надалі.

Замість цього повинен бути виданий так званий дозвіл на зобов'язання. Це означає, що федеральний уряд гарантує, що рахунки будуть оплачені і що замовлення може бути реалізоване.

