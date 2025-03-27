Leroy Merlin открывает садовый сезон: все для ухода за садом и отдыха по выгодным ценам

С первыми лучами солнца владельцы садовых участков начинают готовиться к новому весеннему сезону. Мечта каждого – иметь ухоженный, цветущий сад, не тратя на это все силы и средства.

Лучшее решение в подготовке к новому садовому сезону – посетить садовый отдел строительных гипермаркетов "Леруа Мерлен", где уже собрано все необходимое: садовую технику, системы полива, растения и удобрения, а также павильоны и садовую мебель для уютного отдыха даже в самые жаркие дни, информирует 24 Канал.

Будет интересно Сила – в единстве: Leroy Merlin вложила в восстановление разрушенных объектов в Украине 200 миллионов

"Мы в Leroy Merlin верим, что сад, терраса и балкон – это не просто придомовые территории, а полноценная часть дома. Именно там мы создаем пространство для эстетического наслаждения и отдыха. В то же время важно уметь правильно спроектировать эти зоны, чтобы они соответствовали вашим предпочтениям и возможностям. Поэтому в выборе ассортимента мы уделяем ключевое внимание тому, чтобы каждый покупатель мог найти качественные решения по доступной цене", – рассказывает директор департамента закупок Александр Бетер.

Садовая техника: уход без лишних усилий

Даже самый заросший участок не станет проблемой, если у вас есть надежная садовая техника, которая облегчает работу и ускоряет результат. В Leroy Merlin вы найдете газонокосилки, триммеры, воздуходувки, измельчители веток и другой необходимый садовый инвентарь.

Ассортимент представлен как известными мировыми брендами, так и товарами для любого бюджета. В то же время наибольшим спросом пользуется техника средней ценовой категории.

Мы наблюдаем рост интереса к технике Sterwins – собственного бренда Leroy Merlin. Она отличается высоким качеством, износостойкостью и доступной ценой,

– рассказывает Евгений Иванец, категорийный менеджер сети Leroy Merlin.



Газонокосилка Sterwins / Фото пресс-службы Леруа Мерлен Украина

Растения и удобрения: создайте сад мечты

Отдел растений в "Леруа Мерлен" не оставит равнодушными даже тех, кто не имеет собственного сада. Здесь есть большой выбор горшков и кашпо, почв, а также домашних растений, которые будут радовать глаз не только в теплый сезон, но и в течение всего года. Еще больше предложений для сада: от семян цветов и овощей до кустиков и плодовых и декоративных деревьев.

Большинство растений – от украинских производителей и адаптированы к местному климату. Качество растительных товаров контролируют сотрудники компании, которые каждый сезон проходят профильное обучение.

Поливочные системы: оптимальный уход за растениями

В последние годы летние температуры бьют рекорды жары, поэтому без качественного полива сад просто не выживет. В Leroy Merlin вы найдете: шланги, коннекторы, распылители; автоматические системы орошения и насосные станции, которые помогают экономить воду и обеспечивают равномерное увлажнение даже без привлечения хозяев сада.

Наш собственный бренд товаров для сада Geolia предлагает надежные системы полива, в частности шланги, которые выдерживают экстремальные температуры и не деформируются. Благодаря собственному производству цены на товары этой категории остаются максимально доступными, что ценят наши покупатели,

– добавляет категорийный менеджер Leroy Merlin Евгений Иванец.

Садовая мебель: комфорт и стиль на вашем участке



Садовая мебель бренда Naterial, серия Medena / Фото пресс-службы Леруа Мерлен Украина

Если вы мечтаете об идеальном месте для отдыха в своем саду, обратите внимание на садовую мебель от Leroy Merlin, которая больше не представлена ни в одной другой сети Украины.

Это каркасная и ротанговая мебель собственного бренда Naterial. Столы, стулья, кресла и диваны изготавливаются из экологических материалов высокого качества, поэтому, по отзывам покупателей, служат по назначению много лет. Эта мебель сертифицирована в Европе и легко конкурирует с известными брендами, ведь у нее очень лояльная цена. Например, стоимость стульчиков стартует от 175 гривен.

Сезон продаж садовой мебели уже начался, и мы видим повышенный спрос, который по сравнению с предыдущим годом уже составляет более 120%. У нас много интересных предложений, которые для украинского рынка являются уникальными. Это мебель высокого качества, легкая, комфортная, быстро устанавливается и не деформируется от изменения погодных условий,

– рассказывает Евгений Иванец.

Компания Leroy Merlin начинает работать над разработкой моделей садовой мебели за 2 года до старта продаж и поэтому знает все тренды заранее!

ТОП продаж: что чаще всего покупают в Leroy Merlin

Строительные гипермаркеты Leroy Merlin предлагают широкий выбор садовых товаров, но есть и те, которые стабильно составляют ТОП-продаж. Бестселлерами категории являются садовые павильоны, которые создают идеальное место для отдыха. Все рекорды по спросу в прошлом году побила пергола – это один из видов садовых павильонов, который очень оценили покупатели.

Также каждое лето растет спрос на мобильные надувные и каркасные бассейны и аксессуары для них, шезлонги и пляжный инвентарь.

У нас есть товары, которые не столь популярны в Европе, но пользуются огромным спросом в Украине. Это мангалы и аксессуары к ним. В то же время с каждым годом все большую популярность приобретают барбекю-грили,

– добавляет Евгений Иванец.

Готовьтесь к садовому сезону вместе с Leroy Merlin! Все необходимое для вашего сада – в одном месте и по доступным ценам. Посетите магазины Leroy Merlin или оформляйте заказ онлайн – и создайте свой идеальный сад уже в этом сезоне!