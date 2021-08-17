Такая ситуация на нелегальных янтарных клондайках в урочище Гальбин, что на Ровенщине. Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский.
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На Ровненщине природа страдает от деятельности копателей янтаря
Казанский рассказал, что в Сарненском районе Ровненской области на месте нелегальной добычи янтаря – только песок.
После того как истребляется растительность и деревья, весь янтарь выкапывают – остается пустыня, на которой ничего не растет. Если не посадить лес – его не будет там десятки лет,
– рассказал Казанский.
Он добавил, что еще ориентировочно 10 лет назад там был лес. Именно поэтому там надо проводить рекультивацию места, ведь из-за периодически бурлящих песчаных бурь. Он сравнил ситуацию с тем, что было несколько лет назад и заверил, что она ухудшилась.
Мы подняли в воздух квадрокоптер и увидели, что площадь разработок существенно увеличилась. Это означает, что несмотря на все репортажи и материалы журналистов здесь все еще нелегально добывают янтарь,
– говорит Казанский.
Он заверил, что сверху действительно видно, что хищение недр происходит в промышленных масштабах и об этом "местные власти и полиция точно не могли не знать". Незаконную добычу янтаря продолжают ночью, хоть и не такой масштабный, как раньше.
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Леса превращаются в мертвую пустыню. Площадь лунного ландшафта лишь увеличивается, при этом никаких работ по рекультивации и восстановлению леса не проводится,
– рассказал блогер.
От копателей остается только песок, на котором ничего не растет. Журналист пояснил, что "масштабы ужасны и впечатления тоже".
Что известно об урочище Гальбин
- В урочище не первый год добывают янтарь. Ранее там происходили и рейды правоохранителей, и избиения полицейских и даже перестрелки.
- Еще в декабре 2020 года на урочище Гальбин мыли янтарь. Земля была покрыта кратерами, а лесники сажали сосны. Полноценный лес там восстановится не раньше, чем через 10 лет.
- В июле 2021 года сообщали, что значительно меньше сообщений о работе черных старателей. Они отошли в тень. По словам полиции, все из-за возросших штрафов.
- Заместитель начальника Сарненского отдела полиции Николай Серкебаев рассказал, что по сравнению с 2020 годом регистрация уменьшилась. Полиция зафиксировала 366 случаев незаконной добычи янтаря, а в прошлом году – 435