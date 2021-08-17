Такая ситуация на нелегальных янтарных клондайках в урочище Гальбин, что на Ровенщине. Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский.

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На Ровненщине природа страдает от деятельности копателей янтаря

Казанский рассказал, что в Сарненском районе Ровненской области на месте нелегальной добычи янтаря – только песок.

После того как истребляется растительность и деревья, весь янтарь выкапывают – остается пустыня, на которой ничего не растет. Если не посадить лес – его не будет там десятки лет,

– рассказал Казанский.

Он добавил, что еще ориентировочно 10 лет назад там был лес. Именно поэтому там надо проводить рекультивацию места, ведь из-за периодически бурлящих песчаных бурь. Он сравнил ситуацию с тем, что было несколько лет назад и заверил, что она ухудшилась.

Мы подняли в воздух квадрокоптер и увидели, что площадь разработок существенно увеличилась. Это означает, что несмотря на все репортажи и материалы журналистов здесь все еще нелегально добывают янтарь,

– говорит Казанский.

Он заверил, что сверху действительно видно, что хищение недр происходит в промышленных масштабах и об этом "местные власти и полиция точно не могли не знать". Незаконную добычу янтаря продолжают ночью, хоть и не такой масштабный, как раньше.

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Леса превращаются в мертвую пустыню. Площадь лунного ландшафта лишь увеличивается, при этом никаких работ по рекультивации и восстановлению леса не проводится,

– рассказал блогер.

От копателей остается только песок, на котором ничего не растет. Журналист пояснил, что "масштабы ужасны и впечатления тоже".

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