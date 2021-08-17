Така ситуація на нелегальних бурштинових клондайках в урочищі Гальбин, що на Рівненщині. Про це повідомив блогер та журналіст Денис Казанський.
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Казанський розповів, що в Сарненському районі Рівненської області на місці нелегального видобутку бурштину – тільки пісок.
Після того, як винищується рослинніть та дерева, увесь бурштин викопують – залишається пустеля, на якій більше нічого не росте. Якщо не посадити ліс – його не буде там десятки років,
– розповів Казанський.
Він додав, що ще орієнтовно 10 років тому там був ліс. Саме тому там треба проводити рекультивацію місця, адже через періодично вируюють піщані бурі. Він порівняв ситуацію з тим, що було кілька років тому й запевнив, що вона погіршилась.
Ми підняли в повітря квадрокоптер і побачили, що площа розробок суттєво збільшилася. Це означає, що попри всі репортажі і матеріали журналістів тут усе ще нелегально видобувають бурштин,
– каже Казанський.
Він запевнив, що зверху дійсно видно, що розкрадання надр відбувається в промислових масштабах й про це "місцева влада і поліція точно не могли не знати". Незаконний видобуток бурштину продовжують вночі, хоч і не такий масштабний, як раніше.
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Ліси перетворюються на мертву пустелю. Площа місячного ландшафту лише збільшується, при цьому жодних робіт з рекультивації та відновлення лісу не проводиться,
– розповів блогер.
Від копачів залишається тільки пісок, на якому нічого не росте. Журналіст пояснив, що "масштаби жахливі і враження теж".
Що відомо про урочище Гальбин
- В урочищі не перший рік видобувають бурштин. Раніше там відбувались й рейди правоохоронців, й побиття поліцейських та навіть перестрілки.
- Ще у грудні 2020 року на урочищі Гальбин мили бурштин. Земля була вкрита кратерами, а лісники саджали сосни. Повноцінний ліс там відновиться не раніше, як за 10 років.
- У липні 2021 року повідомляли, що значно поменшало повідомлень про роботу чорних старателів. Вони відійшли у тінь. За словами поліції, все через збільшені штрафи.
- Заступник начальника Сарненського відділу поліції Микола Серкебаєв розповів, що у порівнянні з 2020 роком реєстрація зменшилась. Поліція зафіксувала 366 випадків незаконного видобутку бурштину, а торік – 435.