Лещенко не удивился будто бы пророссийским акциям в Армении
31 марта 2022 , 19:56Читати новину українською
В Армении будто бы прошли акции в поддержку России. Журналист и нардеп Сергей Лещенко заявил, что ничего удивительного в этой ситуации нет.
Путинская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала, что Армения будто бы их поддерживает. Мол, такие акции прошли у посольства.
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Ничего удивительного в митингах нет
Она даже где-то нашла и опубликовала одно несчастное фото и видео. На них так называемые участники акции держат триколоры захватчиков. Кричат, что Армения и Россия вместе. Более того, оккупантов называют "миротворцами".
Армения официально находится в ОДКБ с Россией. Страна является союзником России и ничего удивительного в организации таких нечестных митингов нет,
– объяснил Лещенко.
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