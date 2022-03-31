Лещенко не удивился будто бы пророссийским акциям в Армении

В Армении будто бы прошли акции в поддержку России. Журналист и нардеп Сергей Лещенко заявил, что ничего удивительного в этой ситуации нет.

Путинская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала, что Армения будто бы их поддерживает. Мол, такие акции прошли у посольства.

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Ничего удивительного в митингах нет

Она даже где-то нашла и опубликовала одно несчастное фото и видео. На них так называемые участники акции держат триколоры захватчиков. Кричат, что Армения и Россия вместе. Более того, оккупантов называют "миротворцами".

Армения официально находится в ОДКБ с Россией. Страна является союзником России и ничего удивительного в организации таких нечестных митингов нет,

– объяснил Лещенко.

Россию почти никто не поддерживает: смотрите видео