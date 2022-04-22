Лещенко объяснил, зачем Россия лжет о сбитом на Одесщине самолете с оружием Запада

Россияне очень завидуют Украине, на сторону которой встал весь мир. Они пытаются лгать о создании преград для снабжения оружием, которым наши герои уничтожают врага.

Российские СМИ активно распространяют фейк о том, что оккупантам удалось сбить транспортный самолет над Одессой. Им западные партнеры Украины якобы прислали Украине большую партию оружия.

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Для чего россияне врут о сбитом самолете с оружием

Как сообщил Сергей Лещенко, фейк россиян опровергла не только Украина, но и Пентагон. Американцы заявили, что ни один самолет сбит не был.

Лещенко объяснил, что россияне хотят демотивировать партнеров Украины предоставлять нам оружие, мол, оно будет уничтожено.

Вторая цель – создать фейк, что оружие может оказаться в руках россиян и использовать против Украины. И то, и то – неправда,

– сказал Лещенко.

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