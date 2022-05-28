Лещенко рассказал, как Россия использует образ детей для оправдания агрессии в Украине

Россия создает образ детей для своих циничных целей. Таким образом, она пытается оправдать преступления в Украине.

В частности, российские пропагандисты придумали образ мальчика Алеши, который вроде бы очень радостно встречает наступающих на Украину оккупантов. Об этом на брифинге заявил советник руководителя ОП Сергей Лещенко 27 мая, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны

Россия продолжает использовать детские образы для оправдания войны. Мальчик Алеша, который вроде бы в Белгородской области выбегает и встречает аплодисментами и маханием руки российскую бронетехнику, которая выдвигается в направлении Украины. Об этом парне снимали сюжеты русские пропагандисты, он стал мемом в телеграмме.

– рассказал Лещенко.

Теперь изображение вымышленного Алеши разместили на обертке шоколада. В частности, сладости начали производить в Белгороде. По словам пропагандистских СМИ, мальчика рисуют в шлеме летуна. Об этом пишут в телеграмм-каналах. Однако на самом деле у мальчика – каска танкиста.

Я в свою очередь призываю всех граждан как в Украине, так и по миру, не верьте лжецам в стране-агрессоре. Доверяйте украинским официальным средствам массовой информации, телемарафону, вооруженным силам и военно-политическому руководству,

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Последние заявления Сергея Лещенко

Россия приобщила к своей пропаганде одиозного патриарха Кирилла. Он взялся на весь мир врать людям о войне России против Украины, оправдывая страну-агрессора. В частности, он заявил о том, что Россия в войне "защищает свою территорию".

В ответ на марку Укрпочты "Русский военный корабль...Всё", Россия создала свою циничную марку . На ней изображена буква "Z", которая виднеется на фоне размытого символа полка "Азов". Также Россия разместила на марке завод "Азовсталь", который так и не смогли взять штурмом и украсили все это словами "мероприятие нацизма".

В этом году Россию не впустили на экономический форум в Давосе из-за нападения на Украину. Поэтому агрессорка придумала свой форум , что показаться самостоятельной и ничем не хуже других стран. Форум назывался Евразийский экономический форум, на котором выступал лично Путин.

Обратите внимание – Зеленский выступил перед студентами Стэнфорда: видео