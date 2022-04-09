Лещенко рассказал о фейковых органах власти в оккупированных городах и предателях-коллаборантах

Российские захватчики продолжают пытаться захватить украинские города. В частности, они создают во временно оккупированных свои фейковые органы власти.

Оккупанты назначили псевдоглаву Мариуполя. Об этом на брифинге рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Оккупанты создают фейковые органы власти

Лещенко отметил, что страна-террористка до сих пор пытается заигрывать с общественным мнением на оккупированных территориях. Захватчики создают фейковые органы власти в оккупированных городах для того, чтобы попытаться перетащить на свою сторону украинцев, которые стали заложниками российской агрессии и непосредственно пострадали от России. В частности, в Мариуполе появился псевдо городской голова.

Им стал депутат от партии Медведчука ОПЗЖ Константин Иващенко. Был издан так называемый указ так называемого главы так называемой Донецкой народной республики Пушилина, которым Иващенко назначили на эту должность – главой администрации города Мариуполь,

– отметил советник главы ОП.

Он добавил, что оккупанты действуют по знакомому сценарию, который все видели и в Мелитополе, и в Энергодаре.

"Создание фейковых органов власти с последующим перехватом управления в этих городах и последующей борьбой за общественное мнение", – отметил Лещенко.

Иващенко уже объявили подозрение в государственной измене. Решение приняла прокуратура на основании досудебного расследования, осуществляемого управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: