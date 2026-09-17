Леся Карнаух подала в отставку с должности первого заместителя председателя Налоговой службы

Первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух подала заявление об увольнении с должности. Это решение она приняла после того, как Кабмин досрочно прекратил ее полномочия исполняющей обязанности главы ведомства, а НАБУ провело у нее обыски.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Что известно об отставке Карнаух?

Чиновница объяснила свой шаг стремлением обеспечить непрерывность работы финансового ведомства во время войны.

В условиях войны стабильность и непрерывность работы всех государственных институтов – залог существования Украины. Это касается и Государственной налоговой службы, которая отвечает за наполнение государственного бюджета и финансовую стабильность страны. И никакие обстоятельства не должны на это влиять. Поэтому я приняла решение – написала заявление об увольнении с должности первого заместителя председателя службы,

– заявила Леся Карнаух.

Она поблагодарила правительство, Министерство финансов, всех сотрудников налоговой службы за работу в сложный период, а также отметила вклад добросовестных налогоплательщиков и международных партнеров.

Во время каждой встречи с бизнесом подчеркивала, что доверие строится делами. Этому принципу буду следовать и в дальнейшем,

– подчеркнула она.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы ГПСУ. Уже 15 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у бывшей главы ведомства.

Леся Карнаух исполняла обязанности главы ГПСУ с 23 июня 2025 года после того, как ее предшественника Руслана Кравченко назначили генеральным прокурором.

Как уже сообщалось на нашем сайте, решение об отстранении Карнаух объявил премьер-министр Сергей Корецкий. В то же время в тот же день был подписан указ об отстранении Руслана Кравченко от должности генпрокурора, после чего он уехал за границу в пятидневную командировку.